Nhận định Sevilla – Girona vào lúc 00:30 ngày 08/02

Nhận định Sevilla – Girona là chủ đề đang nhận được sự quan tâm lớn khi hai đội bóng này đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược tại La Liga. Trong khi Sevilla đang lún sâu vào khủng hoảng với những kết quả bết bát, Girona lại tiếp tục duy trì vị thế của một kẻ thách thức đầy khó chịu.

Đánh giá phong độ hiện tại của Sevilla – Girona

Đội chủ nhà Sevilla đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử CLB những năm gần đây. Thất bại thảm hại 1-4 trước Mallorca vừa qua đã bộc lộ sự lỏng lẻo đến mức báo động của hệ thống phòng ngự. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Sevilla chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, còn lại là 4 trận thua và 1 trận hòa.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang xuống rất thấp, đặc biệt là sau những trận thua trắng trước Levante và Real Madrid. Nếu không nhanh chóng cải thiện lối chơi, đoàn quân xứ Andalusia sẽ phải đối mặt với nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Trái ngược với sự ảm đạm của đối thủ, Girona vẫn đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong lối chơi và chiến thuật. Dù vừa để thua sát nút trước Oviedo, nhưng trước đó họ đã có chuỗi trận thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp trước Mallorca, Osasuna và Espanyol. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng sai lầm của đối phương là vũ khí lợi hại nhất của đội bóng này.

Với phong độ hiện tại, Girona hoàn toàn tự tin có thể áp đặt lối chơi ngay trên sân khách. Sự tự tin và khát khao chiến thắng đang giúp thầy trò HLV Michel trở thành một đối trọng đáng gờm tại giải đấu năm nay.

Lịch sử đối đầu Sevilla – Girona

Khi nhìn lại lịch sử đối đầu, người hâm mộ có thể thấy sự vươn mình mạnh mẽ của Girona trước gã khổng lồ Sevilla. Dù Sevilla có bề dày truyền thống, nhưng Girona mới là đội thường xuyên giành được kết quả thuận lợi trong những lần chạm trán gần đây. Lối đá khoa học và không ngại va chạm của Girona luôn khiến Sevilla gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Girona thường xuyên giành chiến thắng hoặc ít nhất là có điểm trong 4 lần gặp Sevilla gần nhất.

Các trận đấu giữa hai đội thường xuyên xuất hiện bàn thắng sớm ngay trong hiệp một.

Tỷ lệ thắng kèo châu Á của Girona trước Sevilla đang ở mức rất cao trong những mùa giải gần đây.

Bảng tỷ lệ kèo trận Sevilla – Girona

Các nhà cái đã đưa ra mức kèo phản ánh đúng thực trạng của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại. Mặc dù có lợi thế sân nhà, Sevilla không được đánh giá cao hơn so với một Girona đang chơi rất vào phom.

Soi kèo Sevilla – Girona chi tiết

Việc soi kèo chi tiết sẽ giúp bạn nhận diện được đâu là cửa đặt tiềm năng nhất dựa trên các thông số chuyên sâu. Trận đấu này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho những người chơi am hiểu về bóng đá Tây Ban Nha.

Kèo chấp

Với mức kèo Girona chấp 0.25, cửa khách đang nhận được sự tín nhiệm lớn từ giới chuyên môn. Sevilla đang sở hữu hàng thủ tệ hại với việc liên tục để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong các trận đấu gần đây.

Trong khi đó, Girona lại cực kỳ sắc bén trong các tình huống phản công và tận dụng sơ hở ở hành lang biên. Việc đặt niềm tin vào đội khách là lựa chọn sáng suốt khi họ có sự ổn định hơn hẳn về mặt nhân sự lẫn lối chơi. Một chiến thắng tối thiểu cho Girona là kịch bản rất dễ xảy ra trong bối cảnh hiện tại.

Dự đoán: Girona +0.25

Kèo châu Âu

Ở thị trường châu Âu, mức ăn cho cửa thắng của Girona là 2.25, con số cho thấy sự tin tưởng vào khả năng lấy 3 điểm của đội khách. Sevilla không chỉ yếu về chuyên môn mà còn đang khủng hoảng về mặt tâm lý khi thi đấu dưới sức ép khán giả nhà.

Những sai lầm cá nhân liên tiếp ở hàng thủ khiến Sevilla khó lòng đứng vững trước một Girona đá rất kỷ luật. Việc chọn cửa Hòa hoặc Sevilla thắng ở thời điểm này mang tính rủi ro rất cao. Girona với bản lĩnh của mình hoàn toàn đủ sức ca khúc khải hoàn tại Ramon Sanchez Pizjuan.

Dự đoán: Girona thắng

Kèo Tài Xỉu

Hàng thủ Sevilla đã để lọt lưới tới 13 bàn trong 6 trận gần nhất, trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Điều này mở ra cơ hội cho cửa Tài 2.5 bàn thắng trở nên vô cùng tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Girona cũng không phải đội bóng thiên về phòng ngự co cụm mà luôn sẵn sàng dâng cao tấn công khi có cơ hội. Trong thế không còn gì để mất, Sevilla buộc phải dồn lên, tạo ra một trận cầu đôi công hấp dẫn. Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi cho cả hai đội.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số

Girona với sự sắc sảo của các tiền đạo sẽ sớm có bàn thắng dẫn trước để kiểm soát tình hình. Sevilla có thể gỡ gạc lại danh dự bằng một bàn thắng nhưng khó lòng giữ lại dù chỉ 1 điểm. Sự chênh lệch về phong độ hiện tại sẽ định đoạt kết quả của cuộc đối đầu này một cách rõ ràng nhất.

Dự đoán kết quả: Sevilla 1 – 2 Girona

Tổng kết

Trận đối đầu giữa Sevilla và Girona vào lúc 00:30 ngày 08/02 xoilac hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Trong khi đội khách đang nắm giữ mọi lợi thế về tinh thần và phong độ, chủ nhà lại đang chìm trong u tối.